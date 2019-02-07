انت الان تتابع تفاصيل خبر الأوسكار بدون مقدم للمرة الثانية منذ 1989 والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 7 فبراير 2019 11:23 صباحاً - قالت كاري بيرك، رئيسة الترفيه في شبكة "إيه.بي.سي"، إن حفل جوائز الأوسكار سيكون دون مقدم رسمي هذا العام، وذلك للمرة الثانية في تاريخ الحفل.

وأردفت بيرك، في تصريحات أمس الثلاثاء، أن الفعالية، التي تنظم يوم 24 فبراير، ستتخلى عن مقدم الحفل و"تكتفي بمقدمي جوائز الأوسكار".

ولم ينظم حفل جوائز الأوسكار دون مقدم إلا مرة واحدة في تاريخه الممتد منذ 91 عاماً، وكانت في عام 1989.

وقالت بيرك إن اتخاذ القرار جاء بعد ما وصفته "بالفوضى" التي أعقبت انسحاب هارت، وبعد محاولة لإحياء فرصه في تقديم الحفل، في ديسمبر الماضي.

وأكملت أن أكاديمية فنون وعلوم السينما التي تمنح جوائز الأوسكار وعدت شبكة "إيه.بي.سي"، العام الماضي، بألا تزيد مدة البث التلفزيوني للحفل على ثلاث ساعات، أي أقل بثلاثين دقيقة عن الأعوام القليلة الماضية.

وأضافت: "لذا أعتقد أن المنتجين اتخذوا قراراً حكيماً بألا يكون هناك مقدم للحفل والعودة إلى أن يكون النجوم هم المقدمين".

و"إيه.بي.سي" وحدة تابعة لـ"والت ديزني" تبث حفل الأوسكار سنوياً بالتلفزيون، وتشارك عن قرب في تنظيم البث.