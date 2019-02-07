بن أفليك يتخلى عن شخصية باتمان

متابعة بتجـــــــــــــرد: قرر الممثل بن أفليك التخلي عن شخصية “باتمان” في فيلم السلسلة الشهيرة Batman والذي سيعرض في صيف عام 2021، وسترتكز أحداثه على حياة البطل الخارق سابقًا.
ونشر بن أفليك تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، أعلن من خلالها رسميًا عن انسحابه من العمل وبالتالي توقفه عن تقديم دور “بروس واين” في فيلم The Batman الذي يتولى إخراجه مات ريفز.
وأعرب بن أفليك عن آماله في رؤية مات ريفز لشخصية “باتمان” الجديدة على الشاشة.
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