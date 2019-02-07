محمد منير يطرح ألبومه الجديد في هذا التاريخ

متابعة بتجــــــــــــــرد: يطرح الفنان المصري محمد منير طرح ألبومه الجديد “وطن” في شهر آذار/مارس المقبل.

ومن المقرر أن يقيم محمد منير حفلًا في هذه المناسبة يدعو إليه جميع الفنانين المشاركين في صناعة أغاني العمل.

الجدير ذكره أن محمد منير كان قد طرح خلال الأسابيع الماضية أربع أغنيات من الألبوم وهي، “طاق طاقية”، “لو باقي في عمري”، ”أهل أول” و”روح” وحققت كل منها انتشارًا واسعًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى.