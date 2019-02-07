هل حاولت شيرين عبد الوهاب الانتحار سابقاً؟

متابعة بتجــــــــــــرد: أثار إعلان الحلقة المقبلة من برنامج “تخاريف” الذي تقدّمه الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني عبر شاشة mbc، جدلًا واسعًا وضجة، وذلك بعد أن بدت فيه النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب مصدومة على خلفية سؤال يخصّ أزواجها الثلاثة، أي طليقيها وزوجها الحالي النجم المصري حسام حبيب.

وظهرت الكيلاني في “برومو” الحلقة التي ستحلّ عليها عبد الوهاب ضيفة، موجهةً إليها سؤالًا مباشرًا عن أزواجها الثلاثة لتقول لها: “أي من الجوازات الثلاثة اللي كانت فرحتها أكبر؟”، فصُدمت عبد الوهاب ولم تجد ردًّا.

كما تطرقت الكيلاني مع عبد الوهاب إلى مواضيع حساسة أخرى، مثل “هل حاولت الانتحار في وقت سابق؟” و”من هي مطربة مصر الأولى؟”، إلا أنها ردت على السؤال الأخير بأنه ليس هناك أي مطربة مثل شيرين، قائلةً: “ما فيش زيّ شيرين!”.

والجدير بالذكر أن شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب تزوجا خلال نيسان الماضي في العام 2018 بعد قصّة حب جمعت بينهما بعد صداقة طويلة.