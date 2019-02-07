نهوى تعود بعد غياب بأغنية راقصة

متابعة بتجــــــــــــرد: تستعد الفنانة نهوى لتسجيل أغنية جديدة في استديو جو بارودجيان، ومن المتوقع صدور العمل الجدي في القريب العاجل.
والأغنية التي تحمل توقيع الشاعرة جنى روحانا، الملحن جوزف جحا والموزع باسم رزق، هي من اللون الراقص الإيقاعي، وهي الاغنية الأولى بعد البومها الأخير في عام 2017 الذي تولت إنتاجه شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.
الجدير ذكره أن نهوى عُرفت باللون بالدوي منذ ظهورها الأوّل وتمكنت من حجز مكانة خاصة لها بهذا اللون على الساحة الفنية.
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