محمد عبده يعلق على تجاهل تركي آل الشيخ له بعدم مصافحته.. ماذا قال؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردّ الفنان السعودي، محمد عبده، على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل بشأن تجاهل رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ مصافحته، أثناء حضوره لمؤتمر الهيئة الذي أقيم منذ أيام للإعلان عن خطتها خلال عام 2019.

وقال عبده ردًا على سؤال مذيع إحدى القنوات التلفزيونية،: "أنا ما أعرف وعن أي شيء تقصد.. أنا ما أتعامل مع السوشال ميديا".

وأضاف بأن هناك صداقة وعلاقة طيبة تجمع بينهما، وهو عكس ما أشيع عن وجود خلافات بينهما، معربًا عن مدى احترامه وتقديره لآل الشيخ، معلقًا: "رئيسنا هدا طبعًا".

وكان جمهور عبده، قد أعرب عن غضبه الشديد من رئيس هيئة الترفيه السعودية، بعدما تجاهل مصافحته على الرغم من استعداد الفنان المخضرم للمصافحة ووقوفه أمام آل الشيخ.

وكانت عدسة إحدى الكاميرات وثقت تجاهل الشيخ للفنان محمد عبده والاكتفاء بمصافحة الداعية السعودي عادل الكلباني الذي كان يجلس بجوار فنان العرب، عندما تهيأ الاثنان لمصافحة آل الشيخ خلال صعوده إلى منصة المؤتمر الصحفي الحاشد بحضور وزارء وإعلاميين وفنانين.