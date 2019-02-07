رانيا محمود ياسين تهدد ناشري الشائعات حول والدها بالقضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:
هددت الفنانة رانيا محمود ياسين كل من يسيئ إلى والدها أو والدتها أو ينشر ادعاءات غير صحيحة، باللجوء إلى القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وقالت ياسين، في فيديو نشرته عبر حسابها بـ"إنستجرام" الأربعاء: "الأمور وصلت لمرحلة دمها تقيل أوي، ويتقال إن والدي في مصحة".
وأضافت: "أي حد هيتعرض لأسرتي بأي إساءة أو ادعاء أنا بكل ثقة هرفع قضية ضده. الأمور زادت عن حدها".
وتابعت: "أبويا قاعد في بيتنا، بيني وبينه باب، وعلى طول مع بعض، احنا تحت رجليه وبنخدمه ونديله عيننا".
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