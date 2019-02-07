خاص بالفيديو- أرزة وبنتا تقدمان طبق Mamy Yammi

ميرنا وليد - بيروت - "أرزة وبنتا" برنامج جديد على موقع "الفن"، تقدمه الممثلة ومقدمة البرامج أرزة شدياق وإبنتها سيندي، حيث تقدمان أشهى الاطباق وألذ الحلويات. سنكون على موعد مع مأكولات عديدة تقدمها أرزة وبنتا. وفي هذه الحلقة تقدم أرزة وبنتا طبق "Mamy Yammi". المزيد المزيد

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