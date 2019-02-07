شاهدوا.. مايا دياب تحدث ضجة برقصها في المكسيك

كتب امير فتحي في الخميس 7 فبراير 2019 09:55 صباحاً -
ضمن الإجازة التي تقضيها الفنانة مايا دياب خارج لبنان وفي إحدى المناطق المكسيكية، نشرت على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تؤدّي رقصة مع أزياء تقليدية.
وعلّقت دياب على الفيديو قائلة: “انا حكيمة.. كنت أعرف قلب ذاك الرجل، بعيدا عن الطبيعة يصبح صعبا”.
الفيديو لاقى العديد من الإعجابات، وتخطّت نسبة مشاهدته بأقل من يوم الـ 200 ألف مشاهدة.
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