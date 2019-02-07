محمد صلاح يتعرض لهتافات عنصرية ضد الدين الاسلامي في لندن

كتب امير فتحي في الخميس 7 فبراير 2019 09:55 صباحاً -

تعرض النجم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، إلى هتافات عنصرية من جماهير نادي وست هام في المباراة التي جمعت الفريقين، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

ونشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية فيديو، يوم الأربعاء، أوضحت خلاله أن أحد مشجعي وست هام أطلق هتافات عنصرية ضد محمد صلاح باعتباره لاعبا مسلما، وقالت الصحيفة: تعرض اللاعب الذي يتصدر هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز (16 هدفا) لسيل من الهتافات ضد دينه الإسلامي، عندما كان يستعد للعب ضربة ركنية.

وأضافت: أظهر فيديو تم تصويره عبر هاتف محمول في قسم جماهير وست هام، الإساءة الشخصية المروعة التي اضطر النجم المصري للتعامل معها خلال مباراة الفريقين.

وأكد نادي وست هام في تصريح للمتحدث الرسمي، أنه يتبع سياسة العقاب ضد أي شكل من السلوك العنيف والعنصري، وذكر في تصريحات لـ”ذا صن”: نحن نادي كرة قدم، بغض النظر عن الدين والعرق أو العقيدة والجنس والتوجه الجنسي. نرحب بالجميع في ملعبنا، وأي شخص يرتكب خطأ في هذا الجانب، يتم تسليم بياناته الخاصة إلى الشرطة، وسيحظر مدى الحياة من دخول الملعب، لأنه لا يوجد مكان لهذا النوع من السلوك في ملعبنا.

وأشارت “ذا صن” إلى أن الاتحاد الإنجليزي سينظر في الحادث العنصري الذي حدث للنجم المصري، بعد أحداث مخزية عديدة شهدتها الملاعب الإنجليزية في الموسم الجاري.