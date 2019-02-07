خاص- داليدا خليل لبصراحة: مسلسل “أسود” فرصة حياتي

بدأت النجمة داليدا خليل تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد “أسود” منذ ايام، انتاج شركة “ايغل فيلمز” كتابة كلوديا مرشيليان ومن اخراج سمير حبشي.

وتطل داليدا في العمل بشخصية “كارين” وهو دور جميل لكن صعب ودرامي، كما ان الشخصية التي تجسدها جديدة ولم يسبق لها ان قدمتها في السابق.

وفي اتصال مع داليدا لمعرفة بعض مجريات أجواء التصوير، أكدت لنا ان الأجواء أكثر من رائعة. وان الجميع يتحفظ عن نشر أي صور او تفاصيل من العمل لأجل ترك عنصر التشويق لحين عرضه والكل لديهم ثقة وأمل ان العمل رائع.

وعن المخرج سمير حبشي، لفتت داليدا ان التعاون هو الاول بينهما على الرغم من ان “حبشي” كان استاذها في الجامعة الا انهما لغاية اليوم حتى اجتمعا بعمل واحد، فهو مخرج رائع وهي فخورة جداً بهذا التعاون.

داليدا عبّرت عن سعادتها بالعمل مع ورد الخال وباسم مغنية والكو داود والآخرين.

ولفتت داليدا ان هناك كمية كبيرة من الايجابية اثناء التصوير تجعلها تتخطى الصعوبات التي تواجهها على مدار ساعات طويلة من التصوير. وتشعر ان هذا المسلسل وكأنه فرصة حياتها وكأنها تصور لأول مرة وهي سعيدة جداً.

نذكر ان داليدا كانت قد اعتمدت قصة شعر جديدة وغيّرت لونه الى الاحمر كي يتناسب مع الشخصية التي ستلعبها في المسلسل.

نذكر ان المسلسل من بطولة العديد من النجوم نذكر منهم: داليدا خليل، باسم مغنية، ورد الخال، الكو داوود وغيرهم.