هكذا أصبح شكل محمود ياسين بعد غيابٍ طويلٍ.. شاهدي!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول نشطاءُ مواقع التواصل الاجتماعي، صورةً حديثةً للفنان المصري محمود ياسين بعد الأنباء التي تردّدت بشأن إيداعه مصحّة علاجية.
وظهر ياسين في الصورة، وقد بدت عليه علامات الكبر في السن، ولحية طويلة، وثياب عادية، ويرتدي نظارة.
وكانت أنباء قد تردّدت بشأن تدهور حالة الفنان الصحية وإيداعه مصحّة علاجية. وهو ما نفته أسرته في بيان لها، مؤكدةً أنه موجود في منزله وسط أفراد عائلته ويتمتع بصحة جيدة.
من جانبها علّقت ابنته الفنانة رانيا محمود ياسين على الصورة، قائلةً في تصريحات لمواقع محلية إن الصورة المتداولة لوالدها وحفيده وهما في المنزل ولا صحة لدخوله مصحة علاجية.
يُذكر أن الفنان محمود ياسين يغيب عن الساحة الفنية منذ 7 أعوام، وكانت آخر أعماله فيلم "جدو حبيبي" الذي تمّ عرضُه بالسينمات عام 2012.
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