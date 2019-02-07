شكرا لقرائتكم خبر عن "نكته بايخة" تشعل أزمة بين أصالة ومجد القاسم..اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتعلت الأزمة بين جمهور الفنانة أصالة وجمهور ابن بلدها السورى مجد القاسم، حيث يقدم كل منهما أغنية جديدة بعنوان "نكته بايخة".

الفنانة أصالة أعلنت منذ أيام عن أغنية جديدة فى ألبومها المقرر طرحه منتصف شهر فبراير الحالى تحمل اسم "نكتة بايخة"، من كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع فهد، ومنذ الإعلان عن الأغنية، لم يهدأ مجد القاسم وجمهوره، وبدأ التحدث لوسائل الإعلام عن حقيقة تحضيراته وتصوير أغنية "الهد" التى تحمل نفس الاسم لألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وأكد الفنان مجد القاسم أن الألبوم ملك شركة إنتاج بعينها، والأغنية تحديدا ملك مؤلفها صلاح عطية، وألحان سيد رجب، وتوزيع نوار البحيرى، وهو الأمر الذى جعل فتيل الأزمة يشتعل بينما التزمت الفنانة أصالة الصمت ولم تعلق على ما صرح به مجد القاسم.

وتساءل الجمهور..هل أصالة ستغير اسم الأغنية؟.. ولماذا أعلنت أصالة عن أغنية "نكته بايخة" فى هذا التوقيت؟.. وهل ستقاضى الشركة المنتجة لألبوم مجد القاسم أصالة، بعدما أعلنت عن أغنية جديدة لها تحمل نفس الاسم، هذا ما سيتضح بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.