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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إيميلى بلانت بتوقيع إيلى صعب فى عرض فيلم "To Dust" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت النجمة العالمية إيميلي بلانت العرض الأول لفيلم " To Dust " الذي أقيم في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ، وكان بصحبة بلانت صديقتها النجمة إميلي مورتيمر ، حيث تعاونت النجمتان مؤخرا في فيلم " Mary Poppins Returns " .
ظهرت إيميلي بلانت ذات الـ 35 عام مرتديه " بدلة " ذات تصميم كلاسيكي مميز باللون الأحمر مصنوعة من الصوف ، و هي واحدة من أرقي تصميمات مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب ، بينما اختارت حقيبتها من مجموعة تصميمات " Jimmy Choo " ، ومجوهراتها من " Anita Ko " .
فيلم " To Dust " من بطولة ماثيو برودريك و نتالي كارتر و ليو هيلار والعمل من اخراج شون سنايدر .
قبل عرض الفيلم (1)
قبل عرض الفيلم (2)
قبل عرض الفيلم (3)
قبل عرض الفيلم (4)
قبل عرض الفيلم (5)
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