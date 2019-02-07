ابنة مديحة كامل في ظهور نادر.. شاهد ماذا قالت عنها!

كتب امير فتحي في الخميس 7 فبراير 2019 08:28 صباحاً -

استضاف برنامج “الستات مايعروفش يكدبوا” الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبدالغني وسهير جودة على قناة CBC، مصممات أزياء وخبيرات تجميل في حلقة اليوم الأربعاء بعنوان “موضات أخر حاجة”.

خلال الحوار، كشفت ميرهام الريس مصممة الأزياء، وابنة الفنانة مديحة كامل أن أول أعمالها كان فستان لوالدتها وتسلمت به جائزة، مؤكدةً أن والدتها الفنانة اعجبت بالفستان بشكل كبير جدًا.

تابعت ميرهام الريس أنها تحب عمل أزياء سواريه للمحجبات، كما عملت سابقًا على مشروع للمشغولات التريكو، موضحةً أن ابنتها تهوى عرض الفساتين التي تضع تصميماتها، وأنها اسمت البراند “مديحة” على اسم والدتها الفنانة الكبيرة.

يذكر أن مديحة كامل تزوجت ثلاث مرات، الأولى كانت من رجل الأعمال محمود الريس وأنجبا ابنتهما الوحيدة ميرهام، ثم تزوجت بعد ذلك من المخرج السينمائي شريف حمودة أما زواجها الأخير فكان من محامي.

وارتدت مديحة كامل الحجاب واعتزلت العمل في العمل الفني في أبريل 1992 وكان آخر أفلامها فيلم بوابة إبليس الذي أتلفت بعض مشاهده وتمت إعادة تمثيل المشاهد التالفة بواسطة دوبليرة لأن كانت قد أعتزلت الفن وقتها ورفضت رفضًا قاطعًا العودة للتمثيل.

عانت من مرض القلب طوال حياتها، وأصيبت المرة الأولى بجلطة عام 1975 أثناء تصويرها مسلسل الأفعى، وتوفيت في منزلها في 13 يناير 1997 عن 49 عاما.