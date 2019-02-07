صورة.. إميليا كلارك تعلن عودة "صراع العروش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة إميليا كلارك، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام" صورة لها من دورها في مسلسل "صراع العروش"، أعلنت بها عن عودة المسلسل.

علقت إيميلي على الصورة: "خمنوا من الذي عاد، لقد عدت مجددًا". ولعبت إميليا كلارك في المسلسل شخصية "دانريس"، التي حققت نجاحًا كبيرًا

في الأجزاء الماضية.

يُذكر أن "صراع العروش" مسلسل فنتازيا ملحمي من تأليف ديفيد بينيوف ودانيال وايز، لصالحِ قناة "اتش بي او"، وهو عن رواية "لعبة العروش" أحد أجزاء سلسلة روايات "أغنية من ثلج ونار" لمؤلفها جورج آر. آر مارتن.

بدأ عرض الحلقة الأولى من المسلسل في 17 أبريل 2011، ومنتظر عرض الحلقة الأخيرة منه في 19 مايو 2019. ​