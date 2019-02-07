بالفيديو.. فيفي عبده تعتذر للفيشاوي لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
نشرت الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو من حفل عيد ميلاد الفنان فاروق الفيشاوي الـ67، الذي أقيم الثلاثاء بأحد "الكافيهات"، وذلك عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".
علقت عبده على الفيديو: "كان نفسي أكون معاكم في عيد ميلاد فاروق الفيشاوي، عقبال 100 سنة بحبك قوي، بحبكم كلكم قوي".
حضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن، منهم الفنانة شهيرة، وفاء عامر، رانيا فريد شوقي، الإعلامية بوسي شلبي، سهير رمزي، لبلبة، إلهام شاهين، نرمين الفقي.
يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي أعلن عن إصابته بمرض السرطان خلال حفل افتتاح الدورة السابقة من مهرجان القاهرة السينمائي.
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