شاهد… هازال كايا وعلي أطاي يحتفلان بزفاهما في اسطنبول

كتب امير فتحي في الخميس 7 فبراير 2019 04:20 صباحاً -
دخل العروسان الممثلة التركية الجميلة هازال كايا “28 ” عاماً الشهيرة بنهال في “العشق الممنوع”، والممثل والمخرج التركي علي أطاي”42” عاماً قفص الزواج الذهبي في اسطنبول مساء اليوم الأربعاء 6 فبراير الجاري بحفل رومانسي فخم بفندق “فيرمونت كوازار اسطنبول”،بعد قصة حب قوية وطويلة بينهما لمدة خمس سنوات كاملة.
وحضر حفل عقد القران والزفاف أصدقاء العروسان عدد كبير من مشاهير تركيا وأصدقائهما المشتركين مثل: المنتج مصطفى أوسلو،والممثل إيركان صابان،وهاندة يلماز،وأليف ديلكاتش.
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