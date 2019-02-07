شكرا لقرائتكم خبر عن أول تريلر لفيلم الأنيمشن Ruben Brandt, Collector والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة سونى أول تريلر لفيلم الأنيمشن Ruben Brandt, Collector، والذى من المقرر له أن يطرح يوم 15 فبراير الجارى في الولايات المتحدة الأمريكية.
الفيلم يدور حول معاناة أحد المعالجين النفسيين من كوابيس عنيفة مستوحاة من الأعمال الفنية الأسطورية، وسيقوم بمساعدة أربعة من مرضاه لصوص خبراء، بسرقة الأعمال، لأنه يعتقد أنه بمجرد أن يمتلكها، ستختفي الكوابيس، وبالتالى يصبح مجرما مطلوبا.
فيلم Ruben Brandt, Collector من بطولة أصوات إيفان كاماراس، جابرييلا هاموري، زالان مكرانتشزي، تشابا مارتون، بول بيلانتوني، مات ديفيري، كاتالين دومبى، هنري جرانت، بيتر لينكا، ومن تأليف وإخراج ميلوراد كرستيتش.
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