شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا محمود ياسين ترد على شائعات مرض والدها وحجزه فى مصحة.. شاهد ماذا قالت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة والإعلامية رانيا محمود ياسين، هجوما عنيفا بسبب تعرض والدها للإساءة عقب ظهوره برفقة حفيده "محمود عمر" فى صورة جديدة عبر السوشيال ميديا.



محمود يس

وقالت رانيا محمود ياسين، إنها عادة لا تحب الظهور فى لايفات أو فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ولكن بعد ما زعم أحد النقاد وجود والدها فى "مصحة" اتخذت ذلك القرار، موضحة أن ذلك عار تماما عن الصحة، وإنها ستقاضى وتتخذ الاجراءات القانونية ضد من روج لذلك.

وأضافت:"المسائل زادت عن حدها ووالدى جالس معنا فى البيت، بينى وبينه باب.. على طول مع بعض كلنا قعدين تحت رجيله، ونخدمه ونديله عنينا، فعيب أوى الكلام ده، ولن أسمح به مرة أخرى أى حد هيكب إساءة عن أبى أو أمى هضطر أقاضيه فليس هناك داعى للحاجات دى.. شكرا".

يذكر أن حفيد محمود ياسين، شارك صورة برفقة جدة النجم الكبير أمس، وبدى فيها بصحة جيدة ومبتسما.