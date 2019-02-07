شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان إيهاب فهمى مديرا للمسرح الكوميدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم قرارا بتولى الفنان إيهاب فهمى إدارة المسرح الكوميدى، وعبر الفنان إيهاب فهمى عن سعادته وشكره للدكتورة إيناس عبد الدايم والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح على ثقتها فيه. الفنان إيهاب فهمى يجسد حاليا شخصية الموسيقار الكبير الراحل بليغ حمدى من خلال مسرحية " سيرة حب " المعروضة على مسرح البالون من إخراج الدكتور عادل عبده تأليف الكاتب أيمن الحكيم والتى تحقق نجاحا جماهيريا كبيرا. يذكر أنه منذ يومين قد تولى أيضا الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف إدارة المسرح القومى.

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