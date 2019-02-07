صورة.. مي عمر تشارك في اليوم العالمي لرفض الختان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة الشابة مي عمر، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورة تشارك بها في اليوم العالمي لرفض ختان الإناث.

كتبت مي في تعليقها على الصورة: "في مصر ٨٧٫٢٪ من الستات ضحايا للختان. ودي تعتبر من أعلى النسب في العالم، النهاردة اليوم العالمي ضد ختان الإناث. كلنا لازم نقول لا لختان الإناث، عشان نحمي حقوق وكرامة الأجيال اللّي جاية في كلّ عيد".

يُذكر أن اليوم العالمي لختان الإناث، هو يوم توعية عالمي ترعاه اليونيسف في 6 فبراير من كل عام.

واقترحت الفكرة ستيلا أوباسانجو في مؤتمر اللجنة الأفريقية الدولية المعنية بالممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة المرأة والطفل، وذلك في مايو 2005 وذلك بالسعي لجعل العالم يعي مدى خطورة ختان الإناث وتعزيز القضاء على ممارسة هذه العادة الضارة والخطيرة التي تتعرض لها فتاة كل 15 ثانية في مناطق مختلفة من العالم.​