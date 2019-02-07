شاهد.. أولى فيديوهات وصور من حفل زفاف الفنانة هازال كايا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة هازال كايا، 28 عاما بطلة مسلسل العشق الممنوع، بزفافها على المخرج على أطاى 42 عام مساء أمس، بعد قصة حب طويلة تعدت 5 سنوات.
ظهرت الفنانة هازال كايا، بفستان جذاب، وارتدت قبعة تحتوى على بعض من الأزهار البيضاء، فيما امتلأت القاعة بالزهور وسط حضور عدد كبير من الفنانين أصدقاء العروسين، من بينهم الفنان مصطفى أوسلو، والفنان إيركان صابان وهاندة يلماز، وسط فرحة عارمة لجمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
وذكر بعض أصدقاء العروس أنها هى من صمتت حفل زفافها بنفسها طوال الشهور الماضية.
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