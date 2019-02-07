شكرا لقرائتكم خبر عن تريلر جديد لفيلم الأنيمشن Missing Link لـ هيو جاكمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة Annapurna Pictures عن تريلر تشويقى جديد لفيلم الأنيمشن والمغامرة والكوميديا Missing Link، المقرر طرحه يوم 12 أبريل من العام المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويدور الفيلم حول السير ليونيل فروست صاحب الشخصية الكاريزمية المحقق الأول في عالم من الأساطير والوحوش، والمشكلة هي أنه لا يوجد أيا من أقرانه من ذوي العقلية متناهية الصغر في المجتمع يدركون ذلك، والفرصة الأخيرة للسيد ليونيل لقبوله فى هذه النخبة هي مغامرة جديدة تعتمد على السفر إلى شمال غرب المحيط الهادئ في أميركا لإثبات وجود مخلوق أسطوري، وبقايا حية من سلالة الإنسان البدائية.

الفيلم من بطولة زوي سالدانا، هيو جاكمان، تيموثي اوليفانت، إيما طومسون، زاك جاليفياناكيس، ستيفن فراي، مات لوكاس، أمريتا أشاريا، ديفيد وولامز، ومن تأليف وإخراج كريس بتلر.