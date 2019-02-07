سلمى أبو ضيف بملابس البحر ولاميتا فرنجية بإطلالة مميزة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

كندة حنا بصحبة ابنها

نشرت الفنانة السورية كندة حنا، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعها بابنها "فارس".

لاميتا فرنجية بإطلالة حمراء

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة حمراء مميزة.

سيلفي شيماء هلالي

نشرت الفنانة التونسية شيماء هلالي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها، حازت على إعجاب جمهورها.

سلمى أبو ضيف على البحر

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها على شاطئ البحر.

كارول سماحة في أوكرانيا

نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وسط الجليد، بالعاصمة الأوكرانية كييف.

هنادي مهنى وصورة جديدة

نشرت الفنانة هنادي هاني مهنى، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

محمد كارتر في المطبخ

نشر المنتج محمد كارتر، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة له داخل المنزل، وهو يقف أمام مجموعة من الخضروات.

أسيل عمران أنيقة

نشرت الفنانة السعودية أسيل عمران، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة سوداء أنيقة.

مي سليم برفقة شقيقتها

نشرت الفنانة الأردنية مي سليم، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعها بشقيقتها الفنانة ميس حمدان.

نيللي مقدسي وراغدة شلهوب

نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعها بصديقتها الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب.