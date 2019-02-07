سلمان خان يختار شهر إبريل لإذاعة ثالث عمل درامي من إنتاجه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد نجاح سلمان خان في تقديم تجربتين من إنتاجه للتلفزيون هما "بيج بوص" و"قابيل شارما شو"، قرر سلمان إذاعة مسلسله الجديد خلال شهر أبريل/نيسان المقبل، ليكون بذلك مشروعه التلفزيوني الثالث، والعمل تم تصنيفه كسيرة ذاتية.





المسلسل يتناول حياة المصارع الهندي الشهير جاما بهلوان، ووقع الاختيار على بونيت إبسار ليكون مؤلف ومخرج العمل بينما قرر سلمان الاستعانة بشقيقه سهيل خان ليلعب دور "جاما" واهتار محمد نظيم نجم الدراما الهندية ليجسد شخصية شقيق جاما الذي كان له الدور والتأثير الأكبر في حياته.

سلمان أعلن أن اختيار نظيم لم يأت إلا بعد أن أبهره بدوره في مسلسل "ساتيا"، موضحا أن الفضول دفعه لمشاهدة أول حلقات المسلسل وأنه بعد مشاهدة نظيم لأول مرة وجد نفسه ينجرف مع الحلقات واحدة تلو الاخرى.

وفي تصريح خاص للعين الإخبارية علق محمد نظيم قائلا " سلمان هو نجمي المفضل حتي قبل أن تطلق علي وسائل الإعلام لقب خليفته ، أجد أن الشبه ليس في الشكل الخارجي بقدر ما أجده في المضمون الاهتمام بالرياضه والصحة وخدمة الإنسانية دون مقابل ووجود فلسفة في الحياة هي أشياء زرعت بداخلي و جعلتني اعتبر سلمان مثلي الأعلي

وعن دوره في المسلسل الجديد أضاف نظيم " الدور سيكون تحدي لأن التركيبة الشخصية للدور بالفعل متناقضة بالإضافة إلي أن هناك الكثير من مشاهد الحركة والتي تتطلب تدريب أكثر في الفترة القادمة ولكنني متحمس كثيرا للدور وأود أن أجعل ثقة سلمان في محلها