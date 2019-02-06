بسبب هذه الصور فهرية أفجان في المستشفى

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التقطت الممثلة التركية فهرية أفجان عدّة صور لها على الثلج، ونشرتها عبر حسابها الخاص على "انستقرام"، وبدت فيها مشرقة باللون البنفسجي، والنظارات الفضيّة العريضة.
هذه الصّور كلّفت فهرية الكثير، إذ أنّها أصيبت بنزلة برد حادّة جداً، فدخلت إلى المستشفى وهي تعاني من انفلونزا حادّة، ولأنّها حامل، اقترح الطبيب أن تبات ليلتها في المستشفى، كي تخضع للمراقبة، وكي لا تؤثر حرارتها المرتفعة على الجنين.
يذكر أنّ فهرية البعيدة عن الشاشة منذ فشل مسلسلها "حتى الممات" الذي لعبت فيه دور البطولة مع الممثل أنجين أكيوريك، تلقّت خبراً ساراً بدخول مسلسلين لها قائمة أفضل 100 مسلسل تركي.
فبحسب اختيار لجنة حكم مكوّنة من 50 متخصص في مجال الدراما، تمّ اختيار أفضل 100 مسلسل طويل بينهما مسلسلا "طائر النمنمة" الذي جمعها بزوجها بوراك أوزجيفيت قبل زواجهما، و "الأوراق المتساقطة" الذي كان سبب شهرتها.
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