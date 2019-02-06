بالصور: مريم أوزرلي بشعر زهري يكشف معاناتها

نشرت الممثلة التركية مريم أوزرلي صورتين لها بالشعر الأشقر المائل إلى الزهري.

وارتدت مريم جاكيت بلون فوشيا، مناسب للون شعرها، فبدت مشرقة رغم أنّ تعليقات متابعيها على "انستقرام" طالبتها بالعودة إلى الشعر الأشقر.

مريم تعيش حالة من عدم الاستقرار المهني، إذ أنّها لم تستقر بعد على العمل الذي ستطلّ به، كما أنّها لم تستقر حول البلد الذي ستقيم فيه إذ كانت قد أعلنت عن رغبتها في اختيار بلد عربي لتقيم فيه، وحددت خياراتها بين بيروت ودبي والقاهرة.

وقد ظهرت خلال الفترة الأخيرة بشعر بني غامق، إلا أنّها عادت وظهرت بشعرها الزهري.

فهل يعكس هذا التغيير المستمر في اللوك شغف مريم بالموضة، أو هو نتيجة عدم الاستقرار على كافة الأصعدة؟

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