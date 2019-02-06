بالصور: نجوم ونجمات الفن في عزاء والد نيهال عنبر

حرص عدد من نجوم ونجمات الفن على المشاركة في عزاء والد الفنانة نيهال عنبر، الذي أقيم بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.
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وكان على رأس الحضور الفنانات ميرفت أمين، ودلال عبدالعزيز، ومنى زكي، وفيفي عبده، وشهيرة، ورانيا محمود ياسين، والفنان إيهاب فهمي، والمخرج أشرف فايق، وغيرهم.
وكان والد الفنانة نيهال عنبر توفي يوم الأحد الماضي بعد صراع مع المرض، وشيعت جنازته من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.
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