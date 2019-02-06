كتب امير فتحي في الأربعاء 6 فبراير 2019 11:36 مساءً -

أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند الجدل مجدداً على موقع تبادل الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تبكي بشكل هستيري . وظهرت “بولند” بجانب إحدى المغنيات التي أدت أغنية حزينة بصوت مؤثر ، لتفاجأها “بولند ” بالبكاء وسط محاولات لتهدئتها. من جانبهم أظهر المتابعين إستنكارهم لدواعي بكائها، حيث قال بعضهم أنها تتعمد الإثارة والإدعاء، على غرار ظهورها في فيديو سابق وهي تدعي المرض بملابس عارية .

كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. حليمة بولند تدخل في نوبة بكاء بعد ظهورها الفاضح على فراش المرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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