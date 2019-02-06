حفيدتا محمود عبدالعزيز للمرة الأولى.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نُشرت صورة للفنان الشاب محمد عبدالعزيز، نجل الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، برفقة طفلتين هما أبنتا شقيقه الفنان كريم محمود عبدالعزيز.

وعبر محمد عبدالعزيز عن سعادته بالصورة في تعليق له قائلًا: «أشعر بالحب لهذه الصورة»، ويعد هذا هو الظهور الأول لهما.

وكان الفنان كريم عبدالعزيز، قد نشر صورة لوجهه قبل أيام وهو ملطخ بالألوان، وأكد أن بناته قمن برسم لوحة فنية على وجهه.

كريم محمود عبدالعزيز، انضم مؤخرًا إلى أسرة مسلسل “هوجان” للنجم محمد إمام، والذي سيعرض فى شهر رمضان 2019، ويخوض النجم الفنان محمد إمام تجربة مسلسل هوجان فيي رمضان المقبل 2019، ومعه كوكبة من النجوم، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.

محمد محمود عبدالعزيز، كان قد احتفل بخطبته في مطلع رأس السنة 2019، واعلن عن خطوبته من أمام قبر والده الفنان الراحل وكانت ترافقه خطيبته، وهي فتاة من خارج الوسط الفني.

يذكر أن الفنان محمود عبدالعزيز، رحل عن عالمنا يوم 12 نوفمبر 2016، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ 70 عامًا.