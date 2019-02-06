نسليهان أتاغول تنضم لدورة تدريبية في فن الطبخ!.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت النجمة التركية نسليهان أتاغول أن تتعلم الطهي على أصوله، وانضمت لدورة تدريبية، تتعلم فيها فن الطبخ.

نسليهان حريصه على حضور جميع دروس الدورة، كما تحاول تطبيق كل ما تتعلمه في أكلات تقدمها لزوجها، الفنان قادير دوغلو، حتى أن الأخير بدأ يبدي اعجابه بطبخ زوجته أمام المقربين منهما.

يُذكر أن نسليهان أتاغول تزوجت من قادير دوغلو في حفل زفاف ضخم حضره نخبة من ألمع نجوم تركيا عام 2016، حيث نشأت بينهما قصة حب خلال مشاركتهما في مسلسل «فاتح حربية» عام 2013.

من ناحية أخرى، عُرض لنسليهان أتاغول مؤخراً مسلسل جديد بعنوان «القاع» أمام إيلكر كاليلي، وهو العمل الذي عادت به إلى جمهورها بعد مسلسل «حب أعمى» الذي شاركت في بطولته أمام النجم التركي بوراك أوزجفيت الشهير بـ«بالي بيك»، وتلعب نسليهان في «القاع» شخصية فتاة مخترقة «هاكر»، في الوقت الذي يجسد فيه إيلكر دور طبيب نفسي يحاول علاجها.