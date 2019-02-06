خاتم ميساء مغربي يكشف عن زواجها للمرة الثالثة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف خاتم ارتدته الفنانة المغربية ميساء مغربي عن زواجها للمرة الثالثة، مما شكل مفاجأة كبيرة لجمهورها.

فأثناء إجراء ميساء مقابلة مع برنامج “تراينديج”،سألتها المذيعة عن سعر الخاتم، فرفضت الفنانة الإفصاح عن سعره في البداية، إلا أنها عادت وكشفت أنه باهظ الثمن حيث أنه من الألماس، وأن حجم الألماس المتواجد به يبلغ 8.7 قيراط.

رد الفنانة المغربية اصاب المذيعة بالذهول من حجم الألماس المتواجد بالخاتم، فاستطردت الفنانة: “هذا ما يجب أن تأتي به لتتزوج ميساء مغربي”، لتكشف بذلك أنه ليس خاتم عادي لكنه خاتم زواجها، وهو ما كشف عن زيجتها الثالثة.

يذكر أن الفنانة المغربية ميساء مغربي كانت قد تزوجت مرتين من قبل، الأولى كانت رجل الأعمال الإماراتيّ أحمد بادي، ثم انفصلت عنه عام 2008.

وفي عام 2015 أعلنت زواجها من رجل أعمال سعوديّ رفضتْ الإفصاح عن اسمه، وقد ترددت أنباء منذ عام عن طلاقها من زوجها الثاني إلا أن الفنانة لم تؤكد أو تنفي الخبر وقتها.

وكانت قد ترددت أنباء منذ فترة حول ارتباط الفنانة المغربية بالفنان الكويتي محمد بوشهري، إلا أنها نفت هذه الأنباء تماما، مؤكدة أنها تحب بوشهري مثل شقيقها.