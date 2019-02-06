صفات تكرهها نيرمين الفقي في الرجل.. ولهذا السبب رفضت الارتباط بشخصية مرموقة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية نيرمين الفقي، عدد من أسرارها الشخصية، ونوعية الرجال الذين لا يمكن أن ترتبط بهم في حياتها.

نيرمين الفقي، قالت خلال لقائها في برنامج «صاحبة السعادة»، مع الإعلامية إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc: «لا يمكن أن أرتبط بالرجل الكاذب، أو البخيل، ليس بسبب الماديات فقط لكن الرجل البخيل يكون بخيلاً في كل شيء».

وأضافت: «المرأة تشعر بالمتعة عندما تكون تريد شراء شيء ما وعندما تشتريه بعد صبر وانتظار تشعر بالمتعة، لكنها تشعر بالمتعة أيضًا عندما تجد زوجها ينفق عليها بحسب إمكانياته».

وأكدت أنها لا تستطيع الحياة مع الرجل ابن ماما، وكشفت أنها تقدم لها شخص من عائلة مرموقة وشخصية محترمة لكن عيبه أنه كان وحيد أمه ولا يتخذ أي خطوة بدون موافقتها، و إن والدته قالت لها لا تظني أنك ستكوني أجمل مني في حفل زفافك، وكانت تقول لها إنهم سوف يعيشون معها في منزلها.

وأشارت إلى أن والدتها انتقدتها بسبب موافقتها على هذا العريس وكانت تقول لها إنهم لن يعيشوا معها وسوف يسافران إلا أن ما حدث من والدته جعلها ترفض الزواج.