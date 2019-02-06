مها أحمد تكشف سر فقدانها لوزنها.. ولماذا وصفت مشورة أحمد السقا بغلطة عمرها؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية مها أحمد، سبب فقدانها لوزانها خلال السنوات الأخيرة والتجارب القاسية التي خضعت لها للحصول على هذا الوزن.

مها أحمد، قالت خلال لقائها في برنامج «قهوة أشرف»، مع الفنان أشرف عبدالباقي، والمذاع عبر فضائية «الحياة»: «لا أمانع في أن تجري أي امرأة عمليات تجميل لكي تجمل من نفسها، لكن لابد أن تبحث أولاً عن الأخطاء التي حدثت مع سابقاتها حتى لا تقع في نفس تلك الأخطاء».

وأضافت: «كنت أعيش دائماً في برامج حمية غذائية لكنني كنت لا أتبع النظام وأجعل كل الأيام حرة ولذلك كنت لا أخسر أي وزن، و كان من المفروض أن تقدم برنامجًا إلا أنه تأخر عندما قررت أن تغير من شكلها وتنقص وزنها».

وأكدت أنها بدأت في عمل حمية غذائية قاسية، ولكن كانت غلطة عمرها أنها ذهبت مع النجم أحمد السقا إلى الجيم، لأنها كانت تحرم نفسها من أشياء كثيرة مما أدى إلى حدوث هبوط في الدورة الدموية لديها وتم نقلها إلى المستشفى ونقلوا لها دماء نتيجة إصابتها بأنيميا حادة.

وأشارت إلى أنها بعد هذه الحادثة وجدت نفسها تعود مرة أخرى إلى الطعام فلجأت إلى إجراء عملية زرع بالونة في المعدة، حتى أصبحت تستطيع أن تنظم طعامها بنفسها، لتصبح طبيبة نفسها.