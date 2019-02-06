خالد الصاوي في تصريح صادم عن النقاب والهوت شورت

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثار الفنان المصري خالد الصاوي، حالة صدمة كبيرة لجمهوره بتصريحه مؤخرًا، حول فرضية النقاب، والحجاب.

خالد الصاوي، قال خلال لقائه في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو دياب، والمذاع عبر فضائية mbc مصر: «الحرية المطلقة مفسدة، معتبرًا أن غطاء الرأس للرجل أو المرأة ليس له علاقة بالدين، لكنه مرتبط بالحياء، وهو موروث مصري قديم، وقدم مثالاً على ذلك اعتمار جده للطربوش».

وأضاف: «كشخص خمسيني، لا نقاب ولا هوت شورت في مصر».

وتابع: «والدي كان يعمل بالمحاماة، وتعلمت منه التطابق مع الموقف، وفي التمثيل يمكنني الدفاع عن واحد شيوعي أو إسلامي أو ليبرالي».

كما اعتبر أن الفلوس ليست كل حاجة في الحياة، قائلًا: «الفن بالنسبة لي ليس أكل عيش، والحمد لله أنا في نعمة ومش هتبطر، وأردف أن الفلوس ليست “كل حاجة” خصوصًا إذا كانت تؤدي إلى تغييب الروح والبصيرة».

من ناحية أخرى، يشارك خالد الصاوي، في الوقت الحالي بتصوير فيلم «كل سنة وأنت طيب»، مع الفنان تامر حسني، ويشارك في البطولة كل من زينة، عزت أبوعوف، محمد ثروت، عائشة بن أحمد، ونانسي صلاح، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.

وهعرض لخالد الصاوي، مؤخرًا فيلم «الضيف»، للمؤلف إبراهيم عيسى، ويشارك ببطولته شيرين رضا، وجميلة عوض، وأحمد مالك.