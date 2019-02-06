ظهور نادر لوالدة الفنانة منى زكي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت السيدة تهاني والدة الفنانة المصرية منى زكي، في عزاء والد الفنانة نهال عنبر، والذي أقيم مساء أمس الثلاثاء 5 فبراير، في مسجد الحامدية الشاذلية وشارك فيه عدد من النجوم.

ويعد هذا الظهور نادر لها في أي من المناسبات الفنية، وكان أخر ظهور لها خلال خلال مشاركتها في وضع النصب التذكاري على منازل نجوم زمن الفن الجميل، في عام 2016.

ومن الفنانين الذين شاركوا في العزاء، منى زكي، ودلال عبدالعزيز، وميرفت أمين، وندى بسيوني، وفيفي عبده، ولقاء سويدان، وشهيرة، ورانيا محمود ياسين، ودنيا عبدالعزيز، وشيرين، والفنانة رجاء حسين، والفنان إيهاب فهمي.

وكانت منى زكي، قد شاركت مؤخرًا في إحدى الفعاليات الخيرية قبل أيام في دبي برفقة عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، وذلك بدورها كسفيرة لليونيسيف للمساعدة لجمع ما لا يقل عن مليون دولار، للسماح على الأقل لـ5000 طفل لاجئ بالذهاب إلى المدارس، ليتمتعوا بمستقبل آمن ومزدهر”.

يذكر أن منى زكى قدمت آخر أفلامها «من 30 سنة»، الذى تم عرضه العام قبل الماضي، وشاركت في بطولته إلى جانب أحمد السقا أيضاً وشريف منير ونور اللبنانية وميرفت أمين وعدد كبير من الفنانين وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، واعتذرت خلال الأيام الماضية عن فيلم «أهل الكهف»، مع أحمد عز وأمير كرارة وشريف منير وإخراج عمرو عرفة.