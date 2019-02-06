هازال كايا تدخل القفص الذهبي – بالصور

متابعة بتجـــــــــــــــــرد: ودعت النجمة التركية هازال كايا العزوبية وتزوجت من خطيبها الممثل والمخرج التركي علي أطاي بعد علاقة عاطفية دامت لسنوات عدّة.

ونشرت ايمان الباني، التي كانت برفقة زوجها الممثل مراد بلدريم، فيديوهات وصور من حفل زفاف هازال كايا حيث ظهرت العروس بغاية الجمال في فستان الزفاف الأبيض الكلاسيكي.

الجدير ذكره أن الحفل حضره مجموعة من المشاهير في تركيا.