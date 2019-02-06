الصور الأولى لحفل زفاف هازال كايا

Feb 06, 2019 ودعت الممثلة التركية هازال كايا العزوبية وتزوجت من خطيبها الممثل والمخرج التركي علي أطاي بعد سنوات من العلاقة العاطفية. ونشرت ايمان الباني، التي كانت برفقة زوجها الممثل مراد بلدريم، فيديوهات وصور من حفل زفاف هازال كايا حيث ظهرت العروس فائقة الجمال وارتدت فستان الزفاف الابيض الناعم والكلاسيكي. حضر الحفل مجموعة من المشاهير في تركيا.







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