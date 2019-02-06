متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعتبرُ حشوة الصدر وسيلةً طبيةً قد تلجأ إليها المرأة من خلال غرسها ضمن أنسجة الثدي بهدف تصحيح شكل وحجم ثدي المرأة وترميمه أو حتى تعويض المشكلة التي قد تُعاني منها بعد استئصاله جراحيًا لأسباب عدة أبرزها المعاناة من مرض السرطان، وتقويم التشوّهات الخلقية في جدار الصدر أو حتى لتكبير حجمهما.
وتكبيرُ الصدر حاجة مطلبيّة لعدد من النساء، إلا أن المخاوف قد تضاعفت نتيجة فضيحة السيليكون الرديء، ما دفعهن إلى أخذ الحيطة والحذر قبل الخضوع لهذه العملية ووضع علامات استفهام حول المواد المستخدمة خوفًا من أن تؤثر سلبًا على صحتهن.
الفيديو المُرفق، يعرض خلاله اختصاصي التجميل الدكتور نادر صعب كيفية اختيار حشوات الصدر الصحية والتي تُبعد عن المرأة شبح مرض السرطان.
كانت هذه تفاصيل خبر نادر صعب يُحذّر من "حشوات صدر" تُسبّب السرطان.. شاهدي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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