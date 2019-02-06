أول تعليق لنجل الفنانة نهال عنبر بعد رحيل جده

عبر الفنان حسام الحسيني، نجل الفنانة نهال عنبر، عن حزنه الشديد بعد رحيل جده محمد عنبر، مؤكدًا أن تلقي العزاء فيه كان من أصعب أيام حياته.

وقال عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام": "إمبارح كان من أصعب الأيام ولولي هيا اللي خلته يعدي كانت أحلى حاجة حصلتلي في اليوم"، وذلك في إشارة لطفله كان يحملها.

ووجه رسالة شكر خاصة لكل من شارك في العزاء قائلًا: "شكرًا بجد جدا لكل الناس اللي جاتلي ووقفت جمبي.. في ناس ما كنتش أتوقع انهم ييجو أصلا الناس بتبان في الأوقات اللي زي دي".

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