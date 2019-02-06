راغب علامة وعساف على مسرح المجاز في الشارقة

يستعد المطرب اللبناني راغب علامة، لإحياء حفل غنائي، على مسرح المجاز في إمارة الشارقة، بعد غدٍ الجمعة، ويشاركه الحفل المطرب الفلسطيني محمد عسّاف.

ومن المقرر أن يغني "علامة" عدد من أشهر أغنياته خلال الحفل سواء القديمة او الحديثة والتي اشتهر بها خلال مشواره الغنائي.

كما يستضيف مسرح المجاز في 15 فبراير الجاري، سهرة غنائية للفنان الكويتي نبيل شعيل، والنجم الإماراتي عيضة المنهالي، ويحيي الفنان ماجد المهندس، والفنانة نوال الزغبي، في الأول من مارس المقبل، حفلة فنية أيضًا.

ويمكن شراء تذاكر حضور الحفلات، وتذاكر لقاء الفنانين، عبر الموقع الإلكتروني platinumlist.net أو من خلال زيارة منافذ شركة الإمارات العربية المتحدة للصرافة، أو من مسرح المجاز مباشرة.

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