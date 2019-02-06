مصطفى خاطر يهنئ شقيقته إسراء على خطوبتها

احتفل الفنان مصطفى خاطر بخطوبة شقيقته الصغرى على شقيق صديقه مصطفى بسيط، أحد أبطال عروض مسرح مصر. وشارك خاطر على حسابه بـ"إنستجرام"، صورة مع أخته إسراء خاطر وخطيبها أحمد بسيط، معبرا عن سعادته لنسب صديقة مصطفى بسيط، حيث علق على الصورة قائلا: "ألف مبروك أختي وبنتي الصغيرة سوو وصاحبي الجدع أحمد بسيط كان يوم عسل وبجد فرحان فرحة كبيرة قوي بيكو وفرحان كمان علشان أنا ومصطفى بسيط بقينا نسايب". قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : مصطفى خاطر يُؤكّد أنّ مسلسل "ربع رومي" يُشكِّل نقلة فنية له مصطفى خاطر يُوضّح ردود أفعال الجمهور عن "ربع رومي"

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