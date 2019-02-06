لبلبة وإلهام شاهين ونرمين الفقي في عيد ميلاد فاروق الفيشاوي

احتفل عدد من نجوم الفن بعيد ميلاد الفنان فاروق الفيشاوى، حيث شاركت الإعلامية بوسى شلبى، مجموعة من الصور والفيديوهات القصيرة، عبر حسابها على "إنستجرام": "أجمل حاجة في الفنانين حبهم لبعض ودايما مع بعض في كل حاجة إيد واحدة ربنا يديم الحب على الأسرة المصرية ودايما الفن المصري يجمعنا عيد ميلاد أخونا فاروق الفيشاوي ربنا يسعده".

وشهد وجود عدد كبير من الفنانين، منهم الفنانة لبلبة، والفنانة إلهام شاهين، ورانيا فريد شوقى، ونرمين الفقى، والفنانة وفاء عامر، وشهيرة ودنيا.

قد يهمك أيضاً :

إلهام شاهين تُشيد برئاسة محمد حفظي لمهرجان القاهرة السينمائي

إلهام شاهين تكشف عن تعاقدها على فيلم "الفارس"