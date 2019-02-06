شقيق ياسمين عبدالعزيز يوضح حقيقة ارتباطها بعد الطلاق

كشف الفنان وائل عبدالعزيز حقيقة ارتباط أو زواج شقيقته النجمة ياسمين عبدالعزيز بعد عدة شائعات خرجت تفيد ارتباطها عاطفيًا بعد طلاقها من رجل الأعمال محمد حلاوة والذي تزوج مؤخرًا من الفنانة ريهام حجاج.

وكتب وائل عبر حسابه الشخصي علي "الفيسبوك": "ياسمين عبد العزيز مش مرتبطه بحد ومش فاضية غير لشغلها وبيتها وارحمونا بقا".

وعلي الجانب الاخر تستأنف ياسمين تصوير مسلسلها الجديد "الملكة" والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، وتبتعد ياسمين هذا العام عن الكوميديا حيث تظهر فى شخصية مهندسة تتعرض لكثير من المواقف، حيث تجسد دور سيدة متزوجة من ضابط شرطة ولديها ولد وبنت خلال الأحداث، وتدور الأحداث فى إطار درامى اجتماعى مشوق.

مسلسل "الملكة" من بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد صلاح حسنى وهند عبد الحليم وهاجر الشرنوبى، وأحمد العوضى ومحمد عز، من تأليف عبد الله حسن، وأمين جمال، وطارق الكاشف، ومن إخراج حسام على، وإنتاج تامر مرسى.

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