غادة عبدالرازق تنشر صورة جديدة بزي "برشلونة"

أعادت الفنانة غادة عبد الرازق، نشر صورة لها ترتدي فيها زي فريق نادى برشلونة الإسبانى، قبل ساعات من بدء الكلاسيكو الإسباني مع فريق ريال مدريد في نصف نهائي كأس إسبانيا.

ونشرت غادة عبد الرازق، الصورة عبر حسابها الرسمى على موقع فيسبوك ، وعلقت بقولها "barca barca "

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