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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الظهور الأول للفنان الكبير محمود ياسين مع حفيده بعد غياب طويل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شائعات عديدة ظهرت خلال الفترة الماضية بشأن النجم الكبير محمود ياسين، وذلك بالتزامن مع ظهور زوجته الفنانة شهيرة فى إحدى الحفلات الخيرية بدون حجاب، وهو ما فتح باب التكهنات لدى البعض.
ورغم الغياب الطويل للنجم محمود ياسين إلا أن حفيده محمود عمرو محمود ياسين نشر اليوم صورة تجمعه مع جده النجم الكبير محمود ياسين والذى بدا فى صحة جيدة ومبتسمًا، حيث أعاد السيناريست والفنان عمرو محمود ياسين الصورة وعلق عليها "ربنا يبارك لى فيكم".
آخر أعمال الفنان محمود ياسين هي المسرحية الغنائية "مصر فوق كل المحن" عام 2014 وشاركه فيها عدد كبير من النجوم
محمود يس
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