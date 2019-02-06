شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحافة" تعيد مروة عبد المنعم للسينما بعد غياب سنتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفنانة مروة عبد المنعم، لاقتحام عالم السينما من جديد بعد غياب أكثر من سنتين عن الشاشة الكبيرة، عبر انشغالها حاليًا بتصوير أولى مشاهدها فى فيلم "بورصة مصر"، الذى تشارك خلاله البطولة مع الفنانة ساندى والفنان مصطفى قمر.

وكشفت مروة لـ"الخليج 365" عن تفاصيل دورها فى الفيلم الذى تلعب خلاله شخصية صحفية تدعى فريدة، تحاول الرجوع لمجال الميديا من جديد بعد اعتزالها المهنة خلال زواجها الذى ينتهى بالانفصال، وتبدأ حبكة حياتها المهنية الجديدة فى التشابك فور دخولها بورصة مصر.

مروة التى انشغلت خلال السنتين الماضيتين بعالم المسرح الغنائي، عبر تقمصها أشهر شخصيات روايات الأطفال الكلاسيكية مثل "سنو وايت" و"أليس في بلاد العجائب" و"رابونزل"، قررت العودة إلى السينما من بوابة المخرج أحمد نور، الذى بدأ منذ أيام تصوير مشاهد فيلمه الجديد بورصة مصر، المقرر عرضه للنور خلال موسم الصيف، ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين، أمثال نجوى فؤاد ولطفى لبيب وحسن حسنى وعلاء مرسى وريكو.

ويعقب هذا العمل انتهاءها مؤخرًا من عرض مسرحية "رابونزل بالعربي" والتى نجحت خلالها مروة عبد المنعم تحت قيادة المخرج محسن رزق في تقديم 9 عروض جماهيرية للمسرحية بشكل متواصل بواقع ثلاثة يوميًا عمر كل منها قرابة الـ100 دقيقة، شهدت جميعها إقبالاً من الجماهير من مختلف الأعمار، أغلبها بالطبع الأطفال والعائلات، وتمكنت من حمل راية "كامل العدد" عدة مرات بحضور تجاوز حاجز الـ10 آلاف متفرج، في سابقة لم تحدث من قبل لهذه النوعية من العروض المسرحية الاستعراضية، ويأتي فيلم "بورصة مصر" بعد حوالي عامين عن آخر أفلامها "اللي اختشوا ماتوا"، بمشاركة غادة عبد الرازق وسلوى خطاب وعبير صبري.