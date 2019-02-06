نسرين أمين تنشر صورة جديدة من "ولاد رزق2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:

نشرت الفنانة نسرين أمين صورة تجمعها بالفنان أحمد عز من كواليس فيلم "ولاد رزق2"، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نسرين و"عز" في الصورة مع طفل صغير، يشاركهم في الفيلم، وعلقت قائلة "فيلم ولاد رزق 2"، رضا وحنان.

فيلم "ولاد رزق" تدور أحداثه حول مجموعة من الأشقاء يسيرون في طريق الجريمة على عهد قديم بينهم لتركها في يوم ما، لكن عملية واحدة فاشلة تفجر الخلافات الدفينة بينهم، فيتركهم الشقيق الأكبر والعقل\ المدبر لهم رضا رزق (أحمد عز)، ويقرر العمل في ورشة العائلة، والزواج من الفتاة التي يحبها، ليقع الباقون في صفقة مرعبة مع تاجر مخدرات، بينما يتعرضون للخيانة، وتطاردهم الشرطة، الفيلم إخراج طارق العريان.

"ولاد رزق" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، وأحمد داوود، وأحمد الفيشاوي، ومحمد ممدوح، ومن إخراج طارق العريان.