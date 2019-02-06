شاهد.. عمرو مصطفى يروج لأغنيته مع نوال الزغبي

عمرو مصطفى و نوال الزغبي

كتب - أحمد أيوب:

روج المطرب والملحن عمرو مصطفى، عبرصفحته الرسمية بموقع التدوينات"تويتر"، لأغنيته التى تجمع بينه وبين النجمة الذهبية وملكة البوب نوال الزغبى ، وهى أغنية "كده باى" والتى تطرح قريبا ضمن ألبومها الجديد، وعلق عليها كاتبًا : "أغنية كده مع نوال الزغبى والشاعر أيمن بهجت قمر".

وكانت طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات تيزر الكليب السادس من ألبوم نوال الزغبي الجديد "كده باي"، ويحمل الكليب الجديد اسم "اللي براسي

عملته"، وذلك قبل أن يتم طرح الألبوم بالتزامن مع عيد الحب، 14 فبراير الجاري.وكانت شركة روتانا، قد طرحت 5 بروموهات كليبات لـ نوال الزغبي، من ألبومها الجديد، الكليب الأول يحمل اسم «الجمال له ناسه»، أما الثاني فيحمل اسم «صبح صبح»، أما الثالث فهو «محاية»، والرابع هو هيد الألبوم «كده باي»، والخامس يحمل اسم«مش خايفة»، ولم تكشف روتانا إن كانت الكليبات سيتم طرحها قبل الألبوم للترويج له، أم سيتم طرحها بالتزامن مع الألبوم في عيد الحب.ويتضمن الألبوم 10 أغنيات من بينها 7 باللهجة المصرية، و2 باللهجة اللبنانية، وواحدة فقط باللهجة العراقية، ومن بين هذه الأغاني: "الجمال له ناسه" و"اللي براسي عملته" و"جوا قلبه".ويعد الألبوم أول الأعمال الفنية التي تجمع بين النجمة الذهبية نوال الزغبي وروتانا بعد انقطاع 10 سنوات، وتعاونت «نوال» في الألبوم، مع أمير طعيمة، وأيمن بهجت قمر، وخالد تاج الدين، وعمرو مصطفى، ونديم الشاعري.